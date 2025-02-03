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Бойцы СБУ "прогрели" оккупантов вместе с их техникой

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 февраля 2025, 16:42
Бойцы СБУ прогрели оккупантов вместе с их техникой
скриншот

Воины Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины поразили редкую радиолокационную станцию для российского зенитного ракетного комплекса "БУК-М3" и ряд другой техники противника.

Источник: пресс-служба СБУ в соцсетях

Детали: Всего за неделю ударными дронами и другими огневыми средствами бойцы украинской спецслужбы на разных направлениях фронта "отминусовали":

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▪️ 8 танков

▪️ 26 ББМ

▪️ 16 артсистем

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▪️ 1 систему ПВО

▪️ 126 единиц автотранспорта

▪️ 4 БпЛА и 32 антенны связи

▪️ 145 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций

▪️ 1 склад с боеприпасами

▪️ 265 оккупантов.

Бойцы ЦСО "А" СБУ поделились кадрами эффективной боевой работы.

СБУвойна
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