Бойцы СБУ "прогрели" оккупантов вместе с их техникой

Воины Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины поразили редкую радиолокационную станцию для российского зенитного ракетного комплекса "БУК-М3" и ряд другой техники противника.

Источник: пресс-служба СБУ в соцсетях

Детали: Всего за неделю ударными дронами и другими огневыми средствами бойцы украинской спецслужбы на разных направлениях фронта "отминусовали":

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▪️ 8 танков

▪️ 26 ББМ

▪️ 16 артсистем

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▪️ 1 систему ПВО

▪️ 126 единиц автотранспорта

▪️ 4 БпЛА и 32 антенны связи

▪️ 145 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций

▪️ 1 склад с боеприпасами

▪️ 265 оккупантов.

Бойцы ЦСО "А" СБУ поделились кадрами эффективной боевой работы.