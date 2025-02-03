Бойцы СБУ "прогрели" оккупантов вместе с их техникой
Понедельник, 3 февраля 2025, 16:42
Воины Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины поразили редкую радиолокационную станцию для российского зенитного ракетного комплекса "БУК-М3" и ряд другой техники противника.
Источник: пресс-служба СБУ в соцсетях
Детали: Всего за неделю ударными дронами и другими огневыми средствами бойцы украинской спецслужбы на разных направлениях фронта "отминусовали":
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▪️ 8 танков
▪️ 26 ББМ
▪️ 16 артсистем
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▪️ 1 систему ПВО
▪️ 126 единиц автотранспорта
▪️ 4 БпЛА и 32 антенны связи
▪️ 145 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций
▪️ 1 склад с боеприпасами
▪️ 265 оккупантов.
Бойцы ЦСО "А" СБУ поделились кадрами эффективной боевой работы.