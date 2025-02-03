Двое депутатов и криминальный авторитет вымогали $60 тыс. у экс-заместителя мэра – полиция

На Днепропетровщине полиция задержала двух депутатов и криминального авторитета, которые вымогали 60 000 долларов у бывшего заместителя мэра.

Источник: Национальная полиция на своем сайте

Детали: По данным правоохранителей, чтобы заставить бывшего чиновника заплатить им надуманный долг, фигуранты угрожали физической расправой ему и его родным.

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В целом криминальный авторитет и двое действующих депутатов одного из городских советов - руководители коммунальных предприятий - требовали 60 000 долларов. Они утверждали, что эту сумму им якобы задолжал экс-заместитель городского головы.

фото: полиция

Злоумышленники в течение определенного времени оказывали психологическое давление на потерпевшего, угрожая ему и его близким физической расправой. Впоследствии прибегли к более радикальным действиям: привлекая пока неустановленных лиц, бросали во двор мужчины светошумовые гранаты, подожгли его дом и автомобиль. Опасаясь за свою жизнь и безопасность семьи, потерпевший вынужден был согласиться на преступные требования.

Полицейские задержали трех фигурантов во время получения от потерпевшего части "долга" - 22 000 долларов.

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Всем троим сообщено о подозрении по статье "Вымогательство", сейчас они находятся под стражей. Им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция не сообщает, о каком именно городе идет речь.