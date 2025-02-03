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Суд отпустил мэра Ирпеня Маркушина под домашний арест

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 февраля 2025, 17:21
Суд отпустил мэра Ирпеня Маркушина под домашний арест
Маркушин в суде. фото - "Суспільне"

Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию относительно меры пресечения городскому голове Ирпеня Александру Маркушину: чиновника отправили под круглосуточный домашний арест.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Детали: Сторона защиты подала апелляцию на решение Печерского суда об аресте. Первыми слушали адвокатов Александра Маркушина, которых у него три.

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"Следственная судья не учла процедуру подозрения: он не получал статус подозреваемого, его имущественное положение не оценили. Госпогранслужба и сейчас позволяет выезжать родителям-одиночкам. Первопричина была привезти дроны, а потом поздравить сына с днем рождения. Никакого вреда он не причинял", - пояснил защитник Илья Воробьев.

Также на заседание пришли военные, представители общества, общественные деятели, которые выразили готовность взять Маркушина на поруки. Среди них, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, бизнесмен Гарик Корогодский.

Другой защитник перечислил государственные награды Маркушина, что он во время вторжения тот всегда был в Ирпене, когда возле города были россияне, поэтому "убежать он не может".

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Сторона обвинения настаивала, что подозрение обосновано, а Маркушин сам себя переправил через границу.

Сам Маркушин рассказал, что с сентября 2022-го его дети живут в Украине: старший сын с бывшей женой, а четырехлетний Марк живет с ним.

"За неделю, пока я в СИЗО, меня никто не допросил. Еще до избрания меры пресечения я сдал загранпаспорт, я не собираюсь сбегать. В начале вторжения я защищал город, пока эти прокуроры, ГБР защищали границы Львова", - сказал Маркушин.

Сторона защиты также планирует подавать апелляцию на решение об отстранении от должности.

Знать больше: Семь лет тюрьмы за поездку к сыну-сироте? Из-за чего преследуют мэра Ирпеня

Предыстория:

  • 24 января Печерский суд Киева избрал мэру Ирпеня Александру Маркушину меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 30 млн гривен.
  • Чиновника обвиняют в том, что он выезжал за границу с 24 по 30 августа 2022 года не за помощью военным, а чтобы увидеть своего сына. Маркушин является единственным опекуном ребенка, поскольку его вторая жена умерла от коронавируса.
  • Мэр Ирпеня заявил, что дело против него является расправой его предшественника – застройщика Владимира Карплюка. Карплюк это отрицает.

Ирпеньместная властьГБРсуд
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