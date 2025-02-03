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На войне погиб командир боевой группы нацгвардейцев "Гострі картузи" Антон Спицын

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 февраля 2025, 18:10
На войне погиб командир боевой группы нацгвардейцев Гострі картузи Антон Спицын
Антон Спицын. фото из Facebook

От ранений, полученных во время выполнения боевого задания, умер командир и соучредитель боевой группы "Гострі картузи" 2 отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" Нацгвардии Антон Спицын.

Источник: Центр спецназначения НГУ "Омега" в Facebook

Дословно: "Сегодня остановилось сердце офицера Антона Спицына, командира боевой группы 2-го отдельного отряда ЦСП Омега.

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Он воевал с первых дней полномасштабного вторжения. Во время выполнения боевого задания спецназовец получил ранение. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти Героя".

Детали: 34-летний Антон Спицын родился и вырос в Харьковской области. Отмечается, что до полномасштабного вторжения имел свой строительный бизнес, занимался благотворительной деятельностью - бесплатно преподавал английский язык детям-сиротам, за свой счет осуществил ремонт в детском психоневрологическом санатории.

Нацгвардиявойнапотери в войне
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