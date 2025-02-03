Суд арестовал подозреваемого в убийстве работника ТЦК на автозаправке

Суд избрал меру пресечения Вадиму Кузубу, подозреваемому в убийстве военнослужащего ТЦК на автозаправке в городе Пирятин Полтавской области. Его взяли под стражу до 1 апреля без права на залог.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Детали: На суде Кузуб признал вину и рассказал, что помогал родственнику сожительницы сбежать от территориального центра комплектования. По словам подозреваемого, он хотел напугать военных, но это ему не удалось, и тогда он выстрелил. По словам Кузуба, он надеялся, что только ранил военного, а не убил. Он настаивал также, что скорая помощь ехала 40 минут, из-за чего не успели спасти раненого.

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Другому подозреваемому, Евгению Щербаку, который убегал от ТЦК, суд должен избрать меру пресечения после Кузуба. Его подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Что предшествовало: 31 января этого года житель Полтавы вместе с другими мужчинами ехал на обучение в воинскую часть в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП. Он несколько раз звонил родственнику из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Позже полтавчанин притворился больным и попросил на несколько минут остановиться.

На АЗС в городе Пирятин мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военному Полтавского РТЦК и СП, который перевозил военнообязанных и, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, нападающий выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения мужчина погиб на месте.

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После нападения мужчина забрал автомат убитого и убежал вместе с одним из мобилизованных. Вероятного нападающего и его сообщника задержали в тот же день.

Убийце грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.