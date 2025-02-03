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Верещук призывает не медлить с возвращением из СОЧ: "Законодательство должно быть жестким"

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 февраля 2025, 18:59
Верещук призывает не медлить с возвращением из СОЧ: Законодательство должно быть жестким
Верещук. фото из Telegram заместителя Ермака

Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук напоминает военным, которые самовольно оставили воинскую часть: осталось три с половиной недели для добровольного возвращения в армию; она советует не рассчитывать на дополнительное продление этого срока.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь: "Начался февраль. Осталось три с половиной недели для добровольного возвращения из СОЧ. Советую на дополнительное продление срока не рассчитывать и с возвращением не затягивать".

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Детали: Заместитель Ермака сообщает, что 3 февраля посетила рабочее заседание парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где обсуждались изменения в законодательство по вопросам СОЧ.

Верещук отметила, что разделяет настроение комитета, что соответствующее законодательство должно быть достаточно жестким.

Прямая речь: "Чтобы мы не воспринимали СОЧ, как некую молодецкую забаву или способ уйти в отпуск, полечиться или перевестись в другое подразделение.

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К слову, подавляющее большинство случаев СОЧ происходит не на фронте, а в учебных центрах (здесь надо тщательно проанализировать, почему именно так происходит). А меньше всего СОЧ - в боевых подразделениях".

Что предшествовало: Минобороны предупредило, что военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, имеют время до 1 марта 2025 года, чтобы вернуться на службу без уголовной ответственности и перевестись в другое подразделение.

Однако этот упрощенный алгоритм не касается военных, которые совершили СОЧ после 29 ноября 2024 года (после того, как закон об этом алгоритме вступил в силу - ред.) Такие военнослужащие, даже если это первое их СОЧ, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по быстрому упрощенному алгоритму.

армияВооруженные силывойна
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