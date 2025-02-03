Европейская комиссия предоставит почти 3 миллиона евро помощи независимым журналистам из РФ и Беларуси, которые работают в изгнании в странах Европейского Союза.

Источник: сообщила 3 февраля ЕК, передает "Европейская правда"

Детали: Финансирование ЕС направлено на поддержку независимых СМИ и журналистов из Беларуси и России, работающих в странах ЕС, что позволит им продолжать создавать и распространять контент для своей аудитории без какого-либо "вмешательства сверху". Средства также будут использованы для создания общеевропейской платформы или сети медиа-центров для продвижения независимой журналистики.

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Европейская комиссия сообщила, что с понедельника по 14 марта общественные, международные и неправительственные организации, а также исследовательские центры могут подавать заявки на поддержку журналистов.

Бюджет, который будет выделен, составляет 2,94 миллиона евро. Это уже второй конкурс ЕС на финансирование независимых СМИ из России и Беларуси – предыдущий проводился в 2023 году с бюджетом 2,2 миллиона евро.

Еврокомиссия сообщила, что российские и белорусские власти приняли ряд мер для подавления независимой журналистики и критики. В результате этих репрессий независимые газеты, веб-сайты и телеканалы там вынуждены достучаться до своей аудитории с территории стран ЕС, что представляет серьезный вызов.

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Между тем, как подчеркивают в ЕК, независимые СМИ и гражданское общество "играют ключевую роль в обеспечении бесперебойного потока информации для российской и белорусской аудитории, как дома, так и за рубежом".

Поддержка ЕС российских и белорусских независимых СМИ является приоритетом, закрепленным в нескольких политических инструментах ЕС, включая будущий "Щит демократии", о котором в прошлом году объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя политические приоритеты нового состава Еврокомиссии.

В Еврокомиссии отметили, что только в 2024 году примерно 1 500 журналистов из России и Беларуси сбежали или переехали в ЕС.

Напомним, лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская считает, что отношение некоторых представителей так называемой российской оппозиции к ее государству ничем не отличается от путинской России.

Как известно, российскую "демократическую оппозицию" сейчас де-факто возглавляет вдова Алексея Навального Юлия, которая объявила о политических амбициях в России после смерти мужа в начале года в российской колонии и начала встречи с иностранными лидерами.

Но отношение Навальной к Украине и войне в Украине подвергалось критике.