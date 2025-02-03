МИД требует расследовать смертельное избиение украинца в Словакии

Украина связалась со словацкими правоохранителями на фоне сообщений об избиении и смерти украинца в Словакии.

Источник: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Европейская правда"

Детали: Об избиении украинца по имени Любомир словацкие СМИ сообщили на прошлой неделе.

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По информации телеканала TA3, мужчину поймали на краже в магазине 30 января, после чего в дело вмешалась полиция Братиславы. От полученных во время задержания травм украинец скончался в больнице на следующий день.

Расследование смерти Любомира начали после того, как врач скорой помощи, который оказывал мужчине помощь, сообщил о подозрении в избиении украинца спецназовцами, утверждает TA3.

Как пишет словацкий портал Aktuality, причиной конфликта могло стать то, что Любомир был бездомным.

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Сейчас полиция Словакии рассматривает несколько версий смерти гражданина Украины.

"По делу открыто уголовное производство по факту умышленного убийства. На данный момент продолжаются процессуальные действия, и поэтому мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию", – сообщила представитель следствия Андреа Добяшова.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил 3 февраля, что "шокирован трагической смертью гражданина Украины в Братиславе".

"Мы не можем исключать этническую вражду как одну из причин этого преступления. По моему поручению наше посольство уже установило контакт со словацкой полицией и омбудсменом", – добавил он.

Министр подчеркнул, что Киев требует "беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности".

Напомним, в октябре 2024 года во время полицейской операции в Польше погиб 48-летний гражданин Украины.