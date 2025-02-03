МИД отреагировал на слова Дуды об украинских воинах

В Министерстве иностранных дел Украины ответили польскому президенту Анджею Дуде на его опасеня относительно возвращения украинских военных с "посттравматическим стрессовым расстройством" с войны.

Источник: комментарий представителя МИД Георгия Тихого, который цитирует "Европейская правда"

Детали: Как заявили в МИД – Украина искренне благодарна Польше за масштабную помощь, а также лично Дуде за последовательное продвижение интересов Украины и призывы к партнерам увеличить поддержку нашего государства.

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"В то же время мы не согласны с представлением украинских воинов, которые сегодня рискуют жизнью, защищая Европу от российского нашествия, как якобы потенциальной угрозы для европейской безопасности", – заявил представитель МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось.

Кроме того, в МИД отметили, что еще с первых лет российской агрессии, Украина уделяет приоритетное внимание адаптации, социализации и интеграции воинов и рассчитывает на дальнейшую помощь партнеров в этом важном деле.

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"Украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы. Они являются залогом свободного и стабильного европейского будущего. Мы убеждены, что смелые украинские мужчины и женщины, которые стали на защиту своей страны и всего мира от российских захватчиков, заслуживают наивысшего уважения", – подытожили в МИД.

Этот комментарий появился на фоне слов Дуды о том, что окончание войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности.

В интервью FT он отметил, что многие из военных будут страдать от посттравматического стрессового расстройства и вернутся в "свои села, свои города, где они увидят разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив".

В этом же интервью он заверил в поддержке Украины в будущем, однако подчеркнул: Польше не обязательно разворачивать собственные войска.