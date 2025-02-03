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Из оккупации вернули 12 детей – ОП

Евгений КизиловПонедельник, 3 февраля 2025, 20:30
Из оккупации вернули 12 детей – ОП
фото: Getty Images

С оккупированных территорий удалось вернуть домой двенадцать украинских детей.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в соцсетях

Прямая речь: "Среди спасенных – дети, которые пережили невыносимые испытания: 16-летняя девушка, которая потеряла маму из-за халатности оккупационной медицины, 17-летний подросток, которому выдали повестку в армию рф, дети, которые подверглись попыткам русификации через "воспитательные лагеря", и 8-летняя девочка, которую пытались отобрать у отца из-за отказа получать российское гражданство".

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Детали: Ермак поблагодарил партнеров из Save Ukraine "за профессиональную работу и самоотверженное содействие в организации спасательной миссии".

Он сообщил, что возвращение детей произошло в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.

детиоккупациявойна
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