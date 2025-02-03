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Агентство USAID перешло под контроль Госдепа США

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 3 февраля 2025, 20:50
Агентство USAID перешло под контроль Госдепа США
фото: Getty Images

Обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) отныне исполняет государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом стало известно на фоне намерений администрации Дональда Трампа ликвидировать ведомство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Во время визита в Эль-Сальвадор в понедельник Рубио заявил журналистам, что является исполняющим обязанности USAID, и обвинил агентство в "нарушении субординации".

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"Это прекратится и этому будет положен конец", – подчеркнул он.

Перед тем американский миллиардер Илон Маск заявил, что говорил с Дональдом Трампом о USAID, и президент якобы согласился, что "мы должны его закрыть".

Штаб-квартиру агентства в Вашингтоне тем временем закрыли, а его сотрудники получили электронное письмо с просьбой оставаться дома. Также были удалены аккаунты USAID в соцсетях и прекращена работа его сайта.

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Кроме того, представители Департамента эффективности правительства, который возглавляет Маск, на выходных посетили штаб-квартиру USAID и получили доступ к засекреченным помещениям и данным американских граждан.

Сотрудники USAID на условиях анонимности сказали CNN, что старшее руководство агентства уволили по обвинению в попытке обойти указ Трампа о замораживании иностранной помощи на 90 дней.

Ряд других работников также отправили в неоплачиваемый отпуск.

Напомним, 25 января США приостановили всю невоенную международную помощь на 90 дней. Тогда представитель USAID сообщал, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу.

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СШАУкраина
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