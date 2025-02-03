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Politico: Трамп планирует во второй раз вывести США из Совета ООН по правам человека

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПонедельник, 3 февраля 2025, 21:04
Politico: Трамп планирует во второй раз вывести США из Совета ООН по правам человека
Дональд Трамп. Фото - getty images

Американский президент Дональд Трамп издаст указ о выходе США из Совета ООН по правам человека, а также о запрете на будущее финансирование агентства ООН по оказанию помощи Газе.

Источник: Politico, которое располагает соответствующим документом, передает "Европейская правда"

Детали: Белый дом в информационном бюллетене, полученном журналистами, заявил, что Совет ООН по правам человека "не выполнил своего назначения и продолжает использоваться как защитный орган для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека", и осудил его позицию в отношении Израиля.

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В документе заявили, что Совет ООН по правам человека "демонстрирует последовательную предвзятость в отношении Израиля, уделяя ему несправедливое и непропорциональное внимание в работе Совета".

"В 2018 году, когда президент Трамп вышел из состава СПЧ ООН во время своей первой администрации, организация приняла больше резолюций, осуждающих Израиль, чем Сирия, Иран и Северная Корея вместе взятые", – говорится в документе.

Указ требует от Государственного секретаря Марка Рубио пересмотреть и доложить Белому дому, какие международные организации, конвенции или договоры "способствуют радикальным или антиамериканским настроениям", уделяя особое внимание ЮНЕСКО, ООН по вопросам образования, науки и культуры.

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Из последней организации США официально вышли в 2019 году, также ссылаясь на антиизраильскую предвзятость.

Эти действия, которые восстанавливают политику, действовавшую при предыдущей администрации Трампа, происходят за день до встречи президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

США уже давно обвиняют Совет в предвзятом отношении к Израилю и в том, что он покрывает правительства, нарушающие права человека.

Это произошло после того, как администрация Джо Байдена приостановила финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке, известного как БАПОР, после сообщений о том, что его сотрудники были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

БАПОР является главной организацией, оказывающей помощь населению Газы в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной наступлением Израиля на эту территорию после атаки 7 октября. Но ООН уволила нескольких сотрудников прошлым летом после того, как внутреннее расследование выявило, что они могли быть причастны к нападению.

Сразу после своей инаугурации в январе Трамп принял решение о выходе страны из Парижского климатического соглашения – крупнейшего международного соглашения о сокращении парниковых выбросов.

Ранее он уже выводил США из Парижского соглашения во время первого президентского срока, но этот процесс был отменен при президентстве Джо Байдена в 2021 году.

Трамп
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