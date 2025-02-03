Комитет защиты журналистов: Украинские власти должны уважать конфиденциальность источников независимых СМИ

Американская неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) обеспокоена тем фактом, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело после публикации независимого издания "Украинская правда".

Источник: заявление на сайте CPJ

Детали: Комитет напоминает, что 28 января СБУ возбудила уголовное дело о "разглашении государственной тайны" после того, как "Украинская правда" опубликовала заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, которое он сделал на закрытом заседании парламента.

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По словам неназванного источника, на который ссылается издание, Буданов заявил, что "если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины". Позже Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергло это заявление.

Прямая речь координатора программ CPJ в Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид: "CPJ обеспокоена возбуждением в Украине уголовного дела за "разглашение государственной тайны" на основании публикации "Украинской правды". Украинские власти должны взять на себя обязательства уважать конфиденциальность источников и воздерживаться от давления на независимую журналистику".

Больше деталей: Комитету не удалось выяснить, открыла ли СБУ дело против конкретных лиц, но он отметил, что за разглашение государственной тайны предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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Комитет защиты журналистов обратился за комментариями в СБУ и Главное управление разведки, но пока не получил ответов.

CPJ напомнил, что в октябре 2024 года "Украинская правда" опубликовала заявление о том, что испытывает "длительное и системное давление" со стороны Офиса президента.

В заявлении CPJ также сообщается, что в декабре 2024 года Комитет направил письмо Зеленскому с просьбой обеспечить, чтобы журналисты и СМИ могли свободно работать в Украине и чтобы людям, ответственным за запугивание журналистов, не удалось избежать наказания. По состоянию на февраль 2025 года письмо остается без ответа.

Справка: Американская независимая, неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) со штаб-квартирой в Нью-Йорке имеет корреспондентов по всему миру. CPJ выступает за свободу прессы и защищает права журналистов.

Американский журнал Journalism Review назвал организацию "Красным Крестом журналистики". С конца 1980-х годов CPJ публикует ежегодную перепись журналистов, убитых или заключенных в тюрьму в связи с их работой.

Что предшествовало: После выхода материала "Украинской правды", где упоминались слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова на закрытой встрече в Верховной Раде, следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по статье о разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Главный редактор "Украинской правды" прокомментировала эту информацию. "Мы действуем в рамках закона и строго придерживаемся профессиональных стандартов журналистики. УП, как и всегда, стоит на защите своих источников информации, что гарантируется действующим законодательством Украины и международными нормами права. Свобода слова и доступ граждан к информации являются ключевыми ценностями демократического общества. "Украинская правда" остается верной своим принципам, и в дальнейшем, продолжит добросовестно и ответственно выполнять свою работу", - заявила она.

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