Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Reuters: Администрация Трампа ненадолго останавливала поставки оружия в Украину

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 3 февраля 2025, 22:42
Reuters: Администрация Трампа ненадолго останавливала поставки оружия в Украину
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

Поставки американского оружия в Украину недавно были ненадолго приостановлены, а затем возобновились на фоне обсуждения администрацией Дональда Трампа политики в отношении Киева.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, пишет "Европейская правда"

Детали: Поставки оружия США в Украину после небольшой паузы были возобновлены в минувшие выходные после того, как Белый дом отказался от первоначальной оценки по "прекращению всей помощи" Киеву, сказали Reuters два источника.

Реклама:

По словам одного из собеседников Reuters, в администрации Трампа существуют группировки, которые расходятся во мнениях относительно того, до какой степени США должны продолжать помогать Украине оружием из американских запасов.

Неизвестно, будет ли администрация Трампа официально признавать паузу и дальнейшее возобновление поставок американского оружия, отмечает агентство.

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США не объявляли никаких пакетов военной помощи.

РЕКЛАМА:

В то же время предполагалось, что предыдущие поставки, одобренные Джо Байденом, будут продолжаться в последующие недели и месяцы из-за отставания в исполнении.

По информации Reuters, в последний год работы администрации Байдена решения по ключевым поставкам вооружений в Украину тормозились из-за опасений эскалации со стороны России и административной путаницы.

Новая администрация США пока не послала четкого сигнала о том, будет ли продолжать оказывать военную помощь Украине в ее борьбе против полномасштабного вторжения России.

Но Трамп ранее не исключал возможности закупки американского оружия для Украины на деньги, полученные от замороженных российских активов.

Трампоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Reuters: Администрация Трампа ненадолго останавливала поставки оружия в Украину
Агентство USAID перешло под контроль Госдепа США
Планировали теракт возле управления полиции: в Ровно задержали двух агентов РФ
МИД требует расследовать смертельное избиение украинца в Словакии
Президент Мексики говорит, что "хорошо поговорила" с Трампом и он отложил пошлины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве работника ТЦК на автозаправке
Все новости...
На войне погиб командир боевой группы нацгвардейцев "Гострі картузи" Антон Спицын
Трамп хочет "сделку" с Украиной о поставках оружия в обмен на полезные ископаемые
Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов
Трамп официально назначил Келлога спецпредставителем по вопросам Украины
Последние новости
23:14
В КНУКиИ после обвинений в харассменте отстранили от работы преподавателя
22:42
Reuters: Администрация Трампа ненадолго останавливала поставки оружия в Украину
22:21
Комитет защиты журналистов: Украинские власти должны уважать конфиденциальность источников независимых СМИ
22:19
Президент США говорит, что Маск ничего не будет делать без разрешения
21:44
Трамп хочет "сделку" с Украиной о поставках оружия в обмен на полезные ископаемые
21:27
Словакия приостановила выдворение украинца, обвиненного в "подготовке переворота"
21:15
Трамп официально назначил Келлога спецпредставителем по вопросам Украины
21:04
Politico: Трамп планирует во второй раз вывести США из Совета ООН по правам человека
21:01
Экономические новости 3 февраля: Raiffeisen зарабатывает миллионы на армии РФ, атака дронов на "Газпром"
20:53
киберспортNAVI победили чемпионов мира и вышли в плей-офф престижного турнира
Все новости...
Реклама:
Реклама: