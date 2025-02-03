В КНУКиИ после обвинений в харассменте отстранили от работы преподавателя

В Киевском национальном университете культуры и искусств отстранили от работы режиссера Александра Балабана после того, как его обвинили в харассменте, в частности в сексуальных домогательствах и неэтичных высказываниях.

Источник: факультет кино и телевидения КНУКиИ, "Суспільне.Культура"

Детали: Как сообщило руководство факультета кино и телевидения КНУКиИ, с 3 февраля Балабан не работает в университете. Ранее он был заведующим кафедрой тележурналистики и актерского мастерства.

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Также в университете выяснят достоверность обстоятельств, которые изложены в сети в отношении преподавателя, усилят контроль за соблюдением этических норм участниками образовательного процесса, проведут тренинги и вебинары среди преподавателей и студентов.

Что предшествовало:

Ранее, как пишет "Суспільне.Культура" в сети появилась информация о том, что Балабан нецензурно высказывался к студенткам, высказывал мнение о половой жизни молодых актрис и заставлял раздеваться для спектаклей.