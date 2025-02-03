Генштаб: На фронте с начала суток произошло 94 столкновения

С начала суток 3 февраля на фронте произошло 94 боевых столкновений, из них больше всего – 27 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 3 февраля

Дословно: "С начала этих суток произошло 94 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли 70 авиаударов, применив 106 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 833 дрона-камикадзе и осуществили 4767 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи населенного пункта Волчанск, в то же время, враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Барановка и Бочковое.

На Купянском направлении противник 12 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Загрызово. Украинские защитники отбили 11 атак, еще одно боестолкновение пока продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики четыре раза атаковали позиции украинцев неподалеку Тернов, Новолюбовки и Ямполовки.

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На Северском направлении продолжается атака на позиции наших подразделений в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении продолжаются три боевых столкновения вблизи Часового Яра, Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Крымское, Торецк и Щербиновка.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Малиновка, Новополтавка, Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Новоалександровка и Дачное. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Новопавловском направлении враг также активен – шесть раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Раздольного и Нового Комара, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили два наступательных действия в направлении Новоселки, из которых одно продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Новоданиловки и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг восемь раз безрезультатно атаковал позиции наших войск в районах Антоновки и Приднепровского.

В Курской области украинские защитники отбили семь вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме этого, враг нанес 26 авиационных ударов, с применением 37 управляемых бомб, а также совершил более ста артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.