Глава МАГАТЭ прибыл в Украину
Вторник, 4 февраля 2025, 00:44
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Украину и посетит подстанцию "Киевская".
Источник: Гросси в сети Х
Прямая речь Гросси:"...я направляюсь на подстанцию "Киевская", которая является критически важной для безопасности украинской атомной энергетики, чтобы оценить убытки и помочь предотвратить ядерную аварию".
Реклама:
Детали: Гросси отметил, что это его 11 визит в Украину после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Знать больше: Россия играет в "кошки-мышки" с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
Напомним: Работники МАГАТЭ сообщили о громких взрывах 5 января возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).