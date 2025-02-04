Глава МАГАТЭ прибыл в Украину

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Украину и посетит подстанцию "Киевская".

Источник: Гросси в сети Х

Прямая речь Гросси:"...я направляюсь на подстанцию "Киевская", которая является критически важной для безопасности украинской атомной энергетики, чтобы оценить убытки и помочь предотвратить ядерную аварию".

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Детали: Гросси отметил, что это его 11 визит в Украину после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Напомним: Работники МАГАТЭ сообщили о громких взрывах 5 января возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).