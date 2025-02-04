Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Глава МАГАТЭ прибыл в Украину

Ольга ГлущенкоВторник, 4 февраля 2025, 00:44
Глава МАГАТЭ прибыл в Украину
фото: Рафаэль Гросси в сети Х

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Украину и посетит подстанцию "Киевская".

Источник: Гросси в сети Х

Прямая речь Гросси:"...я направляюсь на подстанцию "Киевская", которая является критически важной для безопасности украинской атомной энергетики, чтобы оценить убытки и помочь предотвратить ядерную аварию".

Реклама:

Детали: Гросси отметил, что это его 11 визит в Украину после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Знать больше: Россия играет в "кошки-мышки" с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси

Напомним: Работники МАГАТЭ сообщили о громких взрывах 5 января возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

МАГАТЭ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Reuters: Администрация Трампа ненадолго останавливала поставки оружия в Украину
Агентство USAID перешло под контроль Госдепа США
Планировали теракт возле управления полиции: в Ровно задержали двух агентов РФ
МИД требует расследовать смертельное избиение украинца в Словакии
Президент Мексики говорит, что "хорошо поговорила" с Трампом и он отложил пошлины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве работника ТЦК на автозаправке
Все новости...
МАГАТЭ
МАГАТЭ заявило о взрывах возле Запорожской АЭС
МАГАТЭ задокументировало повреждения критических для украинских АЭС подстанций от атак РФ
Россия играет в "кошки-мышки" с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
Последние новости
00:44
Глава МАГАТЭ прибыл в Украину
00:30
Что нужно знать об одной из самых популярных процедур для губ: разговор с врачами-косметологами
00:12
Демократы будут тормозить назначение Трампа, протестуя против закрытия USAID
23:56
На Херсонщине россияне убили 57-летнего мужчину
23:45
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 94 столкновения
23:14
В КНУКиИ после обвинений в харассменте отстранили от работы преподавателя
22:42
Reuters: Администрация Трампа ненадолго останавливала поставки оружия в Украину
22:21
Комитет защиты журналистов: Украинские власти должны уважать конфиденциальность источников независимых СМИ
22:19
Президент США говорит, что Маск ничего не будет делать без разрешения
21:44
Трамп хочет "сделку" с Украиной о поставках оружия в обмен на полезные ископаемые
Все новости...
Реклама:
Реклама: