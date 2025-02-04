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Россияне атаковали 11 общин Сумщины, ранили человека

Ольга ГлущенкоВторник, 4 февраля 2025, 02:48
Россияне атаковали 11 общин Сумщины, ранили человека
последствия российских обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 99 обстрелов приграничья Сумской области, ранили гражданское лицо, нанесли разрушения.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно ОВА: "Зафиксировано 162 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов, FPV-дронами, сбросил взрывные устройства с БпЛА – 33 взрыва.

На Великописаревскую громаду были сброс взрывных устройств с БпЛА, минометный обстрел, артиллерийский обстрел, удары FPV-дронами – 27 взрывов.

На Белопольскую громаду россияне сбрасывали взрывные устройства с БпЛА, также осуществили минометные обстрелы – 23 взрыва.

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На Новослободскую громаду сбросили 18 мин.

По Юнаковской громаде враг ударил из РСЗО, осуществил пуск КАБ – 5 взрывов.

В Середино-Будской громаде зафиксировали удар FPV-дроном, минометный обстрел, сброс взрывных устройств с БпЛА – 23 взрыва. В результате обстрелов ранения получил гражданский человек. Повреждено административное помещение и частный жилой дом.

По Есманьской громаде были удар FPV-дрона, сброс взрывных устройств с БпЛА, минометные обстрелы – 13 взрывов.

На Хотинскую и Зноб-Новгородскую громады враг сбросил взрывные устройства с БпЛА, 3 взрыва.

По Миропольской громаде совершил атаку КАБ, 4 взрыва. В результате обстрела повреждены 2 частных дома и нежилое помещение.

На территорию Шалигинской общины россияне сбросили 8 мин.

Сумская областьобстрелвзрыв
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