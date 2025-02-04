Россияне атаковали 11 общин Сумщины, ранили человека
В течение прошлого дня россияне совершили 99 обстрелов приграничья Сумской области, ранили гражданское лицо, нанесли разрушения.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно ОВА: "Зафиксировано 162 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".
Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов, FPV-дронами, сбросил взрывные устройства с БпЛА – 33 взрыва.
На Великописаревскую громаду были сброс взрывных устройств с БпЛА, минометный обстрел, артиллерийский обстрел, удары FPV-дронами – 27 взрывов.
На Белопольскую громаду россияне сбрасывали взрывные устройства с БпЛА, также осуществили минометные обстрелы – 23 взрыва.
На Новослободскую громаду сбросили 18 мин.
По Юнаковской громаде враг ударил из РСЗО, осуществил пуск КАБ – 5 взрывов.
В Середино-Будской громаде зафиксировали удар FPV-дроном, минометный обстрел, сброс взрывных устройств с БпЛА – 23 взрыва. В результате обстрелов ранения получил гражданский человек. Повреждено административное помещение и частный жилой дом.
По Есманьской громаде были удар FPV-дрона, сброс взрывных устройств с БпЛА, минометные обстрелы – 13 взрывов.
На Хотинскую и Зноб-Новгородскую громады враг сбросил взрывные устройства с БпЛА, 3 взрыва.
По Миропольской громаде совершил атаку КАБ, 4 взрыва. В результате обстрела повреждены 2 частных дома и нежилое помещение.
На территорию Шалигинской общины россияне сбросили 8 мин.