Трамп распорядился создать суверенный инвестиционный фонд США

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ о создании в течение следующего года суверенного фонда достатка.

Источник: Reuters

Детали: В публикации также отмечают, что Трамп также заявил, что "потенциально может купить" приложение TikTok.

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Дословно Reuters: "В случае создания суверенного фонда США могут стать в один ряд со многими другими странами, в частности на Ближнем Востоке и в Азии, которые создали подобные фонды для осуществления прямых инвестиций за счет государственных средств".

Детали: Издание добавляет, что в указе не указаны детали работы фонда. В нем говорится об указании министерствам финансов и торговли в течение 90 дней представить план создания такого фонда, включая рекомендации по "механизмам финансирования, инвестиционным стратегиям, структуре фонда и модели управления".

Создание такого фонда, вероятно, потребует одобрения Конгресса.

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Трамп в статусе кандидата в президенты уже говорил о таком государственном инвестиционном инструменте, заявляя, что он может финансировать "большие национальные начинания", в частности инфраструктурные проекты, например, строительство автомагистралей и аэропортов, производство и медицинские исследования.

Представители администрации не сообщили, как будет функционировать фонд, но Трамп ранее заявлял, что он может финансироваться за счет "тарифов и других разумных вещей".

Министр финансов США Скотт Бессент заявил журналистам, что фонд будет создан в течение следующих 12 месяцев.

Прямая речь Бессента: "Мы собираемся монетизировать активную часть баланса США для американского народа. Это будет комбинация ликвидных активов, активов, которые мы имеем в стране и работаем над тем, чтобы сделать их доступными для американского народа".