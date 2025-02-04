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Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином перед введением пошлин против Китая

Ольга ГлущенкоВторник, 4 февраля 2025, 05:38
Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином перед введением пошлин против Китая
Трамп и Си. фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует провести переговоры с Китаем, подняв вероятность потенциальной отсрочки 10% тарифа, который должен вступить в силу через несколько часов после отсрочки пошлин для Мексики и Канады.

Источник: Bloomberg

Выступая перед журналистами в Вашингтоне в понедельник, Трамп сказал, что переговоры с Китаем состоятся "вероятно, в течение следующих 24 часов". На выходных он объявил, что пошлины по Китаю вступят в силу во вторник.

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Прямая речь Трампа: "Если мы не сможем заключить соглашение с Китаем, пошлины будут очень, очень значительными".
Детали: Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила Fox News, что Трамп планирует поговорить с президентом Китая Си Цзиньпином о "незаконном китайском фентаниле, который ежегодно убивает десятки тысяч американцев".

Детали: Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила Fox News, что Трамп планирует поговорить с президентом Китая Си Цзиньпином о "незаконном китайском фентаниле, который ежегодно убивает десятки тысяч американцев".

Прямая речь Ливитт: "Президент очень четко дал понять Китаю, что мы не собираемся этого терпеть. И я бы также добавила, что многие тарифы президента Трампа с первого срока все еще действуют".

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Детали: Bloomberg отмечает, что после того, как Трамп достиг договоренностей с Мексикой и Канадой об отсрочке 25% пошлин в обмен на более жесткие меры против миграции и торговли наркотиками, внимание было сосредоточено на второй в мире экономике.

В публикации добавляют: для Пекина соглашение о разделе собственности в приложение TikTok, принадлежащее Китаю, предположительно также будет в повестке дня переговоров лидеров стран.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.

Китай планирует обжаловать новые пошлины Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО), а также ответить неопределенными контрмерами.

Пекин готовит первое предложение, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее повышение тарифов и технологические ограничения со стороны администрации Трампа.

КитайСША
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