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Сенат утвердил нового министра энергетики США

Ольга ГлущенкоВторник, 4 февраля 2025, 06:42
Сенат утвердил нового министра энергетики США
Райт, фото: Getty Images

Сенат Конгресса утвердил Криса Райта новым министром энергетики Соединенных Штатов.

Источник: Рolitico

Детали: За него проголосовали 59 сенаторов, против – 38.

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Райта поддержали некоторые демократы, несмотря на сопротивление его выдвижению со стороны экологических групп и руководства своей партии в Сенате, критиковавших его комментарии, умаляющие изменение климата как серьезную глобальную угрозу.

Райт посвятил свою карьеру разработкам технологий гидроразрыва, которые помогли революционизировать нефтегазовый сектор и превратили США в крупнейшего в мире производителя этих источников энергии. Сейчас он является генеральным директором Liberty Energy и входит в правление Oklo, разрабатывающей небольшие модульные ядерные реакторы компании. Liberty Energy также является инвестором в расширенный геотермальный стартап Fervo Energy.

После голосования Райт пообещал отказаться от долей и акций и покинуть свои должности в Liberty Energy, Oklo и EMX Royalty.

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Райт попал под пристальное внимание из-за своих предыдущих заявлений и взглядов на угрозу изменения климата.

"Нет никакого климатического кризиса, и мы не находимся в разгаре энергетического перехода", – заявлял Райт в более давнем видео, размещенном в его профиле на LinkedIn.

На слушаниях Райт признал, что изменение климата – глобальная проблема, которую необходимо решить, но отметил, что существует компромисс между этим и необходимостью увеличения производства энергии.

Издание добавляет, что Райт будет входить в Совет национальной безопасности и может сыграть ключевую роль в Национальном совете по все еще формирующемуся энергетическому доминированию.

Предыстория: 

  • Дональд Трамп в понедельник, 20 января, принял присягу во время церемонии в Капитолии и стал 47-м президентом США.
  • Трамп стал вторым американским президентом в истории, который будет занимать два президентских срока не подряд. Кроме того, к завершению второй каденции ему исполнится 82 года, поэтому он станет самым старым президентом США в истории.
  • Позже Трамп представил список кандидатур на ключевые должности в своей администрации, включая министерство обороны, разведку и Государственный департамент.

США
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