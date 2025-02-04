Сенат утвердил нового министра энергетики США
Сенат Конгресса утвердил Криса Райта новым министром энергетики Соединенных Штатов.
Источник: Рolitico
Детали: За него проголосовали 59 сенаторов, против – 38.
Райта поддержали некоторые демократы, несмотря на сопротивление его выдвижению со стороны экологических групп и руководства своей партии в Сенате, критиковавших его комментарии, умаляющие изменение климата как серьезную глобальную угрозу.
Райт посвятил свою карьеру разработкам технологий гидроразрыва, которые помогли революционизировать нефтегазовый сектор и превратили США в крупнейшего в мире производителя этих источников энергии. Сейчас он является генеральным директором Liberty Energy и входит в правление Oklo, разрабатывающей небольшие модульные ядерные реакторы компании. Liberty Energy также является инвестором в расширенный геотермальный стартап Fervo Energy.
После голосования Райт пообещал отказаться от долей и акций и покинуть свои должности в Liberty Energy, Oklo и EMX Royalty.
Райт попал под пристальное внимание из-за своих предыдущих заявлений и взглядов на угрозу изменения климата.
"Нет никакого климатического кризиса, и мы не находимся в разгаре энергетического перехода", – заявлял Райт в более давнем видео, размещенном в его профиле на LinkedIn.
На слушаниях Райт признал, что изменение климата – глобальная проблема, которую необходимо решить, но отметил, что существует компромисс между этим и необходимостью увеличения производства энергии.
Издание добавляет, что Райт будет входить в Совет национальной безопасности и может сыграть ключевую роль в Национальном совете по все еще формирующемуся энергетическому доминированию.
Предыстория:
- Дональд Трамп в понедельник, 20 января, принял присягу во время церемонии в Капитолии и стал 47-м президентом США.
- Трамп стал вторым американским президентом в истории, который будет занимать два президентских срока не подряд. Кроме того, к завершению второй каденции ему исполнится 82 года, поэтому он станет самым старым президентом США в истории.
- Позже Трамп представил список кандидатур на ключевые должности в своей администрации, включая министерство обороны, разведку и Государственный департамент.