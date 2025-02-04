ВСУ за сутки отминусовали еще 1 270 оккупантов и уничтожили 66 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки российские захватнические войска на войне в Украине потеряли убитыми и ранеными 1 270 военных, общие потери оккупантов уже составляют 842 930 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.25 ориентировочно составили:

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