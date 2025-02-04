ВСУ за сутки отминусовали еще 1 270 оккупантов и уничтожили 66 артсистем – Генштаб
Вторник, 4 февраля 2025, 07:41
За минувшие сутки российские захватнические войска на войне в Украине потеряли убитыми и ранеными 1 270 военных, общие потери оккупантов уже составляют 842 930 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 842 930 (+1 270) человек,
- танков - 9 938 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 20 709 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 22 655 (+66) ед,
- РСЗО - 1 269 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 003 (+92),
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 921 (+123) ед,
- специальной техники - 3733 (+2).