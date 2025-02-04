Президент Евросовета заверил в поддержке Евросоюзом Гренландии, как и Украины
Президент Европейского Совета Антониу Кошта на пресс-конференции после неформального саммита лидеров ЕС 3 февраля заявил, что в случае, если территориальная целостность Дании будет поставлена под сомнение, Евросоюз поддержит ее в отстаивании принципов суверенитета и нерушимости границ, как поддерживает Украину в защите этих принципов.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Кошта ответил на вопрос о едином ответе Евросоюза на возможные территориальные претензии США по Гренландии.
Прямая речь: "Европейский Союз поддерживает Хартию ООН - принципы суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Это универсальные принципы. Мы поддерживаем Украину в отстаивании этих принципов. И, конечно, мы будем отстаивать эти принципы еще больше, ...если территориальная целостность страны-члена Европейского Союза будет поставлена под сомнение".
Больше деталей: Он отметил, что "сохранение территориальной целостности Королевства Дания, его суверенитета и нерушимости его границ имеет важное значение для всех государств-членов (ЕС)".
"Европейский Союз полностью поддерживает Королевство Дания", - подчеркнул Антониу Кошта.
Что предшествовало:
- В последние недели Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании. Первые такие заявления звучали от него еще во время первой президентской каденции.
- Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что слова Трампа – не шутка.
- Премьер Дании Метте Фредериксен 3 февраля перед саммитом лидеров ЕС повторила позицию Копенгагена о том, что Гренландия "не продается".