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Президент Евросовета заверил в поддержке Евросоюзом Гренландии, как и Украины

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловВторник, 4 февраля 2025, 08:05
Президент Евросовета заверил в поддержке Евросоюзом Гренландии, как и Украины
Антониу Кошта, фото: Getty Images

Президент Европейского Совета Антониу Кошта на пресс-конференции после неформального саммита лидеров ЕС 3 февраля заявил, что в случае, если территориальная целостность Дании будет поставлена под сомнение, Евросоюз поддержит ее в отстаивании принципов суверенитета и нерушимости границ, как поддерживает Украину в защите этих принципов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Кошта ответил на вопрос о едином ответе Евросоюза на возможные территориальные претензии США по Гренландии.

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Прямая речь: "Европейский Союз поддерживает Хартию ООН - принципы суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Это универсальные принципы. Мы поддерживаем Украину в отстаивании этих принципов. И, конечно, мы будем отстаивать эти принципы еще больше, ...если территориальная целостность страны-члена Европейского Союза будет поставлена под сомнение".

Больше деталей: Он отметил, что "сохранение территориальной целостности Королевства Дания, его суверенитета и нерушимости его границ имеет важное значение для всех государств-членов (ЕС)".

"Европейский Союз полностью поддерживает Королевство Дания", - подчеркнул Антониу Кошта.

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Что предшествовало:

  • В последние недели Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании. Первые такие заявления звучали от него еще во время первой президентской каденции.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что слова Трампа – не шутка.
  • Премьер Дании Метте Фредериксен 3 февраля перед саммитом лидеров ЕС повторила позицию Копенгагена о том, что Гренландия "не продается".

ЕСДанияУкраина
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