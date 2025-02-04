Ночная атака БпЛА на Киев: обломки дрона обнаружили в недострое на Печерске
Вторник, 4 февраля 2025, 08:24
В ночь на 4 февраля вражеские беспилотники атаковали Киев и область, обломки дрона обнаружили в недострое в Печерском районе столицы.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "После ночной атаки БпЛА на Киевщину в Печерском районе столицы на нескольких этажах 18-ти этажного недостроя обнаружены обломки дрона".
Реклама:
По словам главы столицы, разрушений и пострадавших нет, пожара не было.
Что предшествовало: В ночь на 4 февраля в Киевской области силы ПВО работали по вражеским дронам. Утром глава Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил о работе ПВО в Киеве. В 6:05 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.