Ночная атака БпЛА на Киев: обломки дрона обнаружили в недострое на Печерске

В ночь на 4 февраля вражеские беспилотники атаковали Киев и область, обломки дрона обнаружили в недострое в Печерском районе столицы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "После ночной атаки БпЛА на Киевщину в Печерском районе столицы на нескольких этажах 18-ти этажного недостроя обнаружены обломки дрона".

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По словам главы столицы, разрушений и пострадавших нет, пожара не было.

Что предшествовало: В ночь на 4 февраля в Киевской области силы ПВО работали по вражеским дронам. Утром глава Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил о работе ПВО в Киеве. В 6:05 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.