На фронте произошло 110 боестолкновений, треть из них – на Покровском направлении

За минувшие сутки Генштаб зафиксировал 110 боестолкновений. Чаще всего армия РФ атаковала на Покровском и Купянском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (3 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросил 139 КАБ, применил 2241 дрон-камикадзе. Кроме этого, совершил более 6000 обстрелов, из них 138 – из РСЗО".

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Детали: На Харьковском направлении украинские военные отбили 1 атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за минувшие сутки оккупанты атаковали 13 раз. Силы обороны останавливали штурмы врага возле Петропавловки, Песчаного и Загрызового.

На Лиманском направлении враг наступал 4 раза. Российские войска пытались продвинуться вблизи Новоегоровки, Тернов, Новолюбиовки и Ямполовки.

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На Северском направлении оккупанты атаковали позиции украинских защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении произошло 6 боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, а также в направлении Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак вблизи Крымского, Торецка и Щербиновки. В некоторых случаях оккупанты использовали авиацию для поддержки своих действий.

На Покровском направлении украинские военные остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Малиновки, Новополовки, Зеленого Поля, Тарасовки, Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя, Лисовки, Удачного, Надеевки, Успеновки, Новоалександровки, Дачного и Покровска. Российская армия активно применяла штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 6 атак врага возле Константинополя, Раздольного и Нового Комара.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались прорваться 2 раза в направлении Новоселки.

На Ореховском направлении украинские военные отбили 2 атаки противника вблизи Новоданиловки и Щербаков.

На Приднепровском направлении российские захватчики 8 раз штурмовали позиции украинских подразделений, но безуспешно. Оккупанты применяли авиацию.

В оперативной зоне на Курщине украинские военные за минувшие сутки отбили 7 атак российских войск. Кроме этого, враг нанес 60 авиационных ударов, использовал 91 управляемую бомбу и совершил 441 артиллерийский обстрел, в том числе 5 раз применил реактивные системы залпового огня.