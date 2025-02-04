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Китай вводит пошлины в ответ на товары из США и проведет расследование в отношении Google

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 4 февраля 2025, 08:40
Китай вводит пошлины в ответ на товары из США и проведет расследование в отношении Google
Фото: Getty Images

Министерство торговли Китая объявило во вторник, что введет ответные тарифы против США на ряд товаров, возобновив торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира. Новые тарифы Пекина на экспорт США начнут действовать 10 февраля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Дополнительные 10-процентные пошлины Трампа на весь китайский импорт в США вступили в силу во вторник. Китайское правительство заявило, что введет 15-процентные пошлины на уголь и сжиженный газ из США, а также 10-процентные пошлины на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили большой грузоподъемности.

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Кроме того, Министерство торговли Китая и его таможенная администрация заявили, что вводят экспортный контроль на вольфрам, теллур, рутений, молибден и товары, связанные с рутением, для "защиты интересов национальной безопасности".

Китай контролирует большую часть мировых поставок редкоземельных элементов, которые являются критически важными для перехода на чистую энергию.

"Одностороннее повышение тарифов США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации. Оно не только не помогает в решении собственных проблем, но и наносит ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США", – говорится в заявлении китайских властей.

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Государственное управление по регулированию рынка Китая во вторник также заявило, что проводит расследование против Google по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства.

Хотя в заявлении не было конкретно упомянуто никаких тарифов, оно появилось всего через несколько минут после того, как 10-процентные тарифы Трампа начали действовать.

Предыстория:

  • В понедельник Трамп в последнюю минуту приостановил свою угрозу ввести 25-процентные пошлины для Мексики и Канады, согласившись на 30-дневную паузу в обмен на уступки на границе и борьбе с преступностью с двумя соседними странами.
  • Но для Китая такой отсрочки не было, и представитель Белого дома сказал, что Трамп не будет разговаривать с президентом Китая Си Цзиньпином позже на этой неделе.
  • Канада и Мексика ранее пригрозили собственными 25-процентными тарифами на американские товары в ответ на действия Трампа.

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КитайСШАторговля
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