Атака БПЛА на Черкасскую область: дроны ударили по промышленным предприятиям, бушует пожар

В ночь на 4 февраля россияне атаковали Черкасскую область дронами. В областном центре возникли пожары на трех частных предприятиях.

Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в соцсетях

Прямая речь: "По воздушным целям работали силы и средства ПВО: всего уничтожено 12 "Шахедов" в пределах области. Однако не обошлось без последствий".

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Фото: ГСЧС Черкасской области

Детали: По словам начальника ОВА, по состоянию на 08:00 удалось потушить два пожара, но ликвидация еще одного продолжается.

Информация о пострадавших не поступала. Устанавливается масштаб нанесенного ущерба. Спасатели обследуют территорию.

Фото: ГСЧС Черкасской области

Напомним:

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