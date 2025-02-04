Атака БПЛА на Черкасскую область: дроны ударили по промышленным предприятиям, бушует пожар
Вторник, 4 февраля 2025, 08:45
В ночь на 4 февраля россияне атаковали Черкасскую область дронами. В областном центре возникли пожары на трех частных предприятиях.
Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в соцсетях
Прямая речь: "По воздушным целям работали силы и средства ПВО: всего уничтожено 12 "Шахедов" в пределах области. Однако не обошлось без последствий".
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Детали: По словам начальника ОВА, по состоянию на 08:00 удалось потушить два пожара, но ликвидация еще одного продолжается.
Информация о пострадавших не поступала. Устанавливается масштаб нанесенного ущерба. Спасатели обследуют территорию.
Напомним:
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- В ночь на 31 января возле Черкасс раздался взрыв. Воздушные силы сообщали о массированной атаке вражеских беспилотников на регионы Украины.