Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

ОСУВ "Хортиця": На Купянщине командиры РФ заставляют солдат отбивать позиции под угрозой расстрела

Украинская правдаВторник, 4 февраля 2025, 09:20
ОСУВ Хортиця: На Купянщине командиры РФ заставляют солдат отбивать позиции под угрозой расстрела
Фото: Getty Images

Возле одного из населенных пунктов на Купянском направлении противник из-за натиска Сил обороны был вынужден отступить с передовых позиций, что не одобрили российские командиры.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Дословно: "В результате активного огневого воздействия подразделений Сил обороны противник был вынужден оставить свои передовые позиции возле одного из населенных пунктов."

Реклама:

Детали: По данным украинской разведки, в районе, откуда отступили россияне, командование их армии требует от солдат вернуть утраченные позиции, угрожая расстрелами личного состава.

Напомним:

российско-украинская войнаХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На Донетчине и Днепропетровщине применили экстренные отключения – ДТЭК
Снизив темп продвижения в Украине, россияне продолжают нести значительные потери – ISW
Трюдо: США отложат на месяц таможенные тарифы на импорт из Канады
Агентство USAID перешло под контроль Госдепа США
Планировали теракт возле управления полиции: в Ровно задержали двух агентов РФ
МИД требует расследовать смертельное избиение украинца в Словакии
Все новости...
российско-украинская война
На фронте произошло 110 боестолкновений, треть из них – на Покровском направлении
ВСУ за сутки отминусовали еще 1 270 оккупантов и уничтожили 66 артсистем – Генштаб
Снизив темп продвижения в Украине, россияне продолжают нести значительные потери – ISW
Последние новости
10:19
Энергетики ввели аварийные отключения в 8 областях Украины
10:15
Цены на нефть отреагировали на начало действия пошлин США на Китай
10:08
В Сухопутные войска переводят около 50 тыс. военных всех родов войск – источник УП
10:02
Белый дом предоставил Маску официальный статус специального госслужащего
09:41
Против Минфина США подали иск из-за Маска
09:41
Россия атаковала Украину 65 беспилотниками: 37 дронов сбили, 28 – локационно потеряны 
09:34
Фон дер Ляйен о тарифах: ЕС готов как к сотрудничеству, так и решительному ответу США
09:20
ОСУВ "Хортиця": На Купянщине командиры РФ заставляют солдат отбивать позиции под угрозой расстрела
09:05
Трамп заявил, что новый суверенный фонд США может приобрести TikTok
09:03
На Донетчине и Днепропетровщине применили экстренные отключения – ДТЭК
Все новости...
Реклама:
Реклама: