ОСУВ "Хортиця": На Купянщине командиры РФ заставляют солдат отбивать позиции под угрозой расстрела

Возле одного из населенных пунктов на Купянском направлении противник из-за натиска Сил обороны был вынужден отступить с передовых позиций, что не одобрили российские командиры.

Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram

Дословно: "В результате активного огневого воздействия подразделений Сил обороны противник был вынужден оставить свои передовые позиции возле одного из населенных пунктов."

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Детали: По данным украинской разведки, в районе, откуда отступили россияне, командование их армии требует от солдат вернуть утраченные позиции, угрожая расстрелами личного состава.

Напомним: