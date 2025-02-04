ОСУВ "Хортиця": На Купянщине командиры РФ заставляют солдат отбивать позиции под угрозой расстрела
Вторник, 4 февраля 2025, 09:20
Возле одного из населенных пунктов на Купянском направлении противник из-за натиска Сил обороны был вынужден отступить с передовых позиций, что не одобрили российские командиры.
Источник: ОСУВ "Хортица" в Telegram
Дословно: "В результате активного огневого воздействия подразделений Сил обороны противник был вынужден оставить свои передовые позиции возле одного из населенных пунктов."
Реклама:
Детали: По данным украинской разведки, в районе, откуда отступили россияне, командование их армии требует от солдат вернуть утраченные позиции, угрожая расстрелами личного состава.
Напомним:
- За прошедшие сутки Генштаб зафиксировал на фронте 110 боестолкновений. Чаще всего российская армия атаковала на Покровском и Купянском направлениях.