Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Россия атаковала Украину 65 беспилотниками: 37 дронов сбили, 28 – локационно потеряны 

Анастасия ПроцВторник, 4 февраля 2025, 09:41
Россия атаковала Украину 65 беспилотниками: 37 дронов сбили, 28 – локационно потеряны 
фото: Воздушные силы

В ночь на 4 февраля россияне атаковали Украину 65 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 37 дронов удалось уничтожить, еще 28 не достигли своих целей.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 37-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. 28 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). Вследствие вражеской атаки пострадали Сумская и Черкасская области".

Реклама:

Детали: Сообщается, что дроны захватчики выпустили из направлений российских городов Орел, Брянск и Курск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что было раньше:

РЕКЛАМА:

Воздушные силы ВСУбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На Донетчине и Днепропетровщине применили экстренные отключения – ДТЭК
Снизив темп продвижения в Украине, россияне продолжают нести значительные потери – ISW
Трюдо: США отложат на месяц таможенные тарифы на импорт из Канады
Агентство USAID перешло под контроль Госдепа США
Планировали теракт возле управления полиции: в Ровно задержали двух агентов РФ
МИД требует расследовать смертельное избиение украинца в Словакии
Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Во время выполнения боевого задания погиб летчик-истребитель Иван Болотов
Воздушные силы: Над Украиной сбили 38 российских дронов, 25 – не достигли целей
Над Украиной сбили 40 российских дронов, 13 – не достигли целей – Воздушные силы
Последние новости
10:19
Энергетики ввели аварийные отключения в 8 областях Украины
10:15
Цены на нефть отреагировали на начало действия пошлин США на Китай
10:08
В Сухопутные войска переводят около 50 тыс. военных всех родов войск – источник УП
10:02
Белый дом предоставил Маску официальный статус специального госслужащего
09:41
Против Минфина США подали иск из-за Маска
09:41
Россия атаковала Украину 65 беспилотниками: 37 дронов сбили, 28 – локационно потеряны 
09:34
Фон дер Ляйен о тарифах: ЕС готов как к сотрудничеству, так и решительному ответу США
09:20
ОСУВ "Хортиця": На Купянщине командиры РФ заставляют солдат отбивать позиции под угрозой расстрела
09:05
Трамп заявил, что новый суверенный фонд США может приобрести TikTok
09:03
На Донетчине и Днепропетровщине применили экстренные отключения – ДТЭК
Все новости...
Реклама:
Реклама: