В ночь на 4 февраля россияне атаковали Украину 65 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 37 дронов удалось уничтожить, еще 28 не достигли своих целей.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 37-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. 28 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). Вследствие вражеской атаки пострадали Сумская и Черкасская области".

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Детали: Сообщается, что дроны захватчики выпустили из направлений российских городов Орел, Брянск и Курск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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