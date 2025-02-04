Прокуратура: Прикрываясь зооволонтерством, мужчина и женщина в Харьковской области шпионили за ВСУ

В пригороде Харькова правоохранители задержали 61-летнего мужчину и его 52-летнюю сожительницу, которые собирали информацию о местах дислокации военных и техники ВСУ, выдавая себя за волонтеров, помогающих бездомным животным.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Дословно: "Подозреваемые – жители одного из сёл, расположенных в пригороде Харькова.

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Выдавая себя за зооволонтеров, которые ухаживают за бездомными животными, вражеские агенты объезжали местность якобы в поисках брошенных домашних питомцев... мужчина и женщина даже организовали на территории своего домовладения "приют".

Фото: Харьковская областная прокуратура

Детали: Как сообщили правоохранители, подозреваемые выискивали места стационарного лечения украинских военных и дислокации техники Вооруженных сил Украины. В обычных разговорах с местными жителями пара выпрашивала необходимые данные.

Следствием установлено, что мужчину и женщину завербовал их знакомый, который координирует деятельность российских агентов на Харьковском направлении. Сейчас он находится на оккупированном Востоке Украины и работает с российской военной разведкой. Именно ему предатели передавали собранную информацию через Telegram.

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Правоохранители задержали пару по месту проживания, их взяли под стражу и объявили подозрение в государственной измене в условиях военного положения.