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Экс-канцлер Германии Шредер попал в больницу из-за "выгорания"

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 4 февраля 2025, 11:28
Экс-канцлер Германии Шредер попал в больницу из-за выгорания
Герхард Шредер, Владимир Путин, фото: Getty Images

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер прошел клиническое лечение из-за диагноза "эмоциональное выгорание", сообщил его адвокат в ответ на запрос немецкого агентства DPA.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: Отмена Шредером из-за болезни его участия в работе парламентской комиссии Шверина по расследованию строительства газопровода "Северный поток-2" в середине января недавно подпитывала спекуляции о состоянии его здоровья.

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В заявлении для следственной комиссии, которое получило агентство, его врач показал, что 80-летний политик страдает "типичным синдромом выгорания с признаками глубокого истощения и острой нехватки энергии".

Бывший канцлер также страдает от "проблем с концентрацией внимания и памятью, а также расстройств сна".

Шредер, по словам врача, "ни в настоящее время, ни в обозримом будущем не в состоянии справиться с физической и психической нагрузкой, связанной с длительными – особенно публичными – допросами в следственной комиссии".

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От имени семьи адвокат Шредера обратился к общественности с просьбой уважать частную жизнь пациента.

Предыстория:

  • В апреле Шредеру исполнится 81 год. Чуть больше недели назад бывший глава правительства Германии, который после своего канцлерства присоединился к российским компаниям, владеющим газопроводом "Северный поток" через Балтийское море, в качестве лоббиста, отменил показания перед следственной комиссией в Шверине из-за состояния здоровья.
  • После полномасштабного нападения России на Украину три года назад руководство Социал-демократической партии Германии подвергло бывшего лидера партии остракизму, обвинив его в чрезмерной близости к лидеру России Владимиру Путину. Однако процедура его исключения из партии провалилась.
  • К слову, Шредер до сих пор считает полезной свою дружбу с Путиным.

Германиямедицина
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