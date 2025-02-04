Фитнес-тренера, который оскорблял военных и плюнул в ветерана, приговорили к 6 годам заключения

Полтавского фитнес-тренера и блогера Романа Заволоку, который систематически оскорблял представителей военкомата и публично унизил ветерана войны, приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По публичному обвинению Полтавской областной прокуратуры бывший фитнес-тренера из Полтавы признан виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю, изготовлении и распространении материалов, содержащих оскорбления чести и достоинства военнослужащих, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

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Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества".

Детали: Доказано, что летом 2023 года мужчина неоднократно провоцировал конфликты с работниками территориальных центров комплектования в Полтаве, оскорблял военных нецензурной лексикой и снимал эти сцены на видео. Впоследствии он публиковал эти ролики в соцсетях с унизительными комментариями и отрицал факт российской агрессии.

Кроме того, 29 августа 2023 года во время проверки документов полицейскими Заволока вел себя агрессивно, не реагировал на требования прекратить противоправные действия, а при задержании оказал сопротивление и нанес телесные повреждения правоохранителю.

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Согласно заключению медицинского освидетельствования, на момент инцидента он находился в состоянии наркотического опьянения.

Свою вину осужденный не признал. До вступления приговора в законную силу он будет оставаться под стражей.

Напомним: