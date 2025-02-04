Небольшой снег и морозец ждут украинцев в ближайшие дни

В большинстве областей Украины в ночь на среду прогнозируется небольшой снег, днем в северо-восточных, западных и Одесской областях местами небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: 5 февраля на дорогах страны местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.



В Киеве в среду ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.



6 февраля местами (ночью на Прикарпатье, днем в юго-восточной части повсеместно) небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-17 м/с.



Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 1-6° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.



В столице в четверг местами небольшой снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

Справка: По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 5 февраля самая высокая температура днем была 10,1° в 2002г., самая низкая ночью -26,0° в 1893г.

Реклама: