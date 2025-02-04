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ВСУ уничтожили дроном российский ЗРК "Оса", предназначенный для сбивания БПЛА

Украинская правдаВторник, 4 февраля 2025, 13:23
ВСУ уничтожили дроном российский ЗРК Оса, предназначенный для сбивания БПЛА
Фото: Getty Images

Операторы 413 батальона "Рейд" уничтожили с помощью дрона российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Источник: Силы беспилотных систем в Telegram

Детали: Украинские операторы беспилотников уничтожили российский зенитный комплекс, предназначенный для перехвата воздушных целей, в том числе и БПЛА.

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Справка: Зенитно-ракетный комплекс "Оса" (9К33\SA-8 Gecko) – мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов ВС РФ от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.

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беспилотникироссийско-украинская война
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