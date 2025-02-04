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В Польше молодежь все хуже относится к украинцам – опрос

Иванна Костина, Украинская правдаВторник, 4 февраля 2025, 14:11
В Польше молодежь все хуже относится к украинцам – опрос
Фото: Getty Images

За последний год в Польше увеличилась доля населения с негативным отношением к украинцам, особенно среди молодежи: только 16% опрошенных молодых людей имеют положительное мнение, тогда как 37% – отрицательное.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты исследования социологической лаборатории ARC Rynek i Opinia по заказу Центра Мерошевского

Дословно: "Если старшее поколение поляков, особенно среди интеллигенции, до сих пор часто воспринимает украинский народ как родного брата или сестру, с которыми вместе росли, затем ссорились из-за их, как считается, неправильных политических выборов, а теперь живут по соседству (и в случае бедности или нападения россиян им нужно помогать), то младшие поколения гораздо чаще воспринимают Украину как чужую страну".

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Детали: За последний год количество поляков с негативным отношением к украинцам выросло с 27% до 30%, а доля тех, кто относится хорошо, снизилась с 25% до 23%.

Однако наиболее тревожными выглядят возрастные изменения в отношении к украинцам.
Если среди людей среднего и старшего возраста (45+) положительное мнение об украинцах пока что преобладает над отрицательным, то среди молодежи наоборот: только 16% имеют хорошее отношение, тогда как 37% – плохое.

Также ощущается усталость поляков от присутствия большой, как минимум полуторамиллионной украинской общины в стране.
Число сторонников политики ассимиляции украинцев в Польше выросло на 6 процентных пунктов – с 14% до 20%. То есть эта группа хочет, чтобы дети украинских беженцев фактически стали поляками.

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При этом только 14% поляков хотят, чтобы украинские беженцы остались в Польше.
В то же время более половины респондентов предпочли бы, чтобы они вернулись в Украину.

Предыстория:

ПольшаУкраинаопрос
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