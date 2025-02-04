В Нидерландах 59% украинских беженцев имеют работу

По состоянию на 1 ноября 2024 года 59% из более 92 тысяч беженцев в возрасте от 15 до 65 лет, имеющих украинское гражданство, были трудоустроены в Нидерландах.

Источник: Статистическое управление Нидерландов (CBS), опираясь на новые данные, "Европейская правда"

Детали: Эти цифры больше, чем годом ранее: на 1 ноября 2023 года доля трудоустроенных составляла 55%.

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Украинские беженцы, прибывшие в Нидерланды после российского вторжения в конце февраля 2022 года, не требуют разрешения на трудоустройство. Это ставит их в исключительное положение по сравнению с другими мигрантами из-за пределов Европейского Союза или стран Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Чаще всего работали украинские беженцы в возрастной категории от 25 до 45 лет, реже всего – молодежь (от 15 до 25 лет). Мужчины работали так же часто, как и женщины.

Более половины украинских беженцев работали полный рабочий день (35 часов или более в неделю); 15% работали от 30 до 35 часов.

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Большинство украинских беженцев работали в сфере деловых услуг (50%). Этот сектор включает агентства по трудоустройству. Часто невозможно определить, в какой именно сектор направляются временные работники. Кроме деловых услуг, относительно большое количество украинских беженцев также работало в торговле, транспорте и гостинично-ресторанном секторе (32%).

Предыстория: