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В январе "Хочу найти" получил рекордное количество заявок от родственников пропавших военнослужащих РФ

Украинская правдаВторник, 4 февраля 2025, 15:27
В январе Хочу найти получил рекордное количество заявок от родственников пропавших военнослужащих РФ
Россияне в украинском лагере для военнопленных, фото: Getty Images

Количество заявок от семей российских военнослужащих на поиск пропавших без вести через украинский проект "Хочу найти" в январе достигло рекордных 8 548, что на 22% больше, чем в предыдущем месяце.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "Рекордное количество запросов поступило в проект 'Хочу найти' в январе этого года. 8 548 заявок на поиск информации о пропавших без вести военнослужащих армии страны-агрессора было отправлено в проект".

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Детали: Как заявили в Координационном штабе, за время работы проекта родственники российских военнослужащих подали более 60 тысяч заявок на поиск пропавших без вести. Особенно активно заявки поступали в январе, их количество стало рекордным за весь период существования проекта. Число запросов стабильно растет.

 
Инфографика: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Штаб сообщает, что на январь 2025 года из всех полученных заявок подтверждено, что 1 790 военнослужащих РФ находятся в плену, из которых 408 уже обменяны на украинских защитников. Однако эти данные не отражают общую количество пленных, так как основаны только на обращениях в рамках проекта.

Справка: "Хочу жить" – украинский государственный проект, предназначенный для помощи военнослужащим армии РФ и Беларуси безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, действующим при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

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