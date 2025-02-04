В январе "Хочу найти" получил рекордное количество заявок от родственников пропавших военнослужащих РФ
Количество заявок от семей российских военнослужащих на поиск пропавших без вести через украинский проект "Хочу найти" в январе достигло рекордных 8 548, что на 22% больше, чем в предыдущем месяце.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Дословно: "Рекордное количество запросов поступило в проект 'Хочу найти' в январе этого года. 8 548 заявок на поиск информации о пропавших без вести военнослужащих армии страны-агрессора было отправлено в проект".
Детали: Как заявили в Координационном штабе, за время работы проекта родственники российских военнослужащих подали более 60 тысяч заявок на поиск пропавших без вести. Особенно активно заявки поступали в январе, их количество стало рекордным за весь период существования проекта. Число запросов стабильно растет.
Штаб сообщает, что на январь 2025 года из всех полученных заявок подтверждено, что 1 790 военнослужащих РФ находятся в плену, из которых 408 уже обменяны на украинских защитников. Однако эти данные не отражают общую количество пленных, так как основаны только на обращениях в рамках проекта.
Справка: "Хочу жить" – украинский государственный проект, предназначенный для помощи военнослужащим армии РФ и Беларуси безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, действующим при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.
Напоминаем:
- За первый год работы в рамках проекта "Хочу жить" в украинский плен сдались более 210 российских оккупантов.
- В марте 2023 года в единый центр приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен "Хочу жить" обратились 9836 человек из России и временно оккупированных территорий Украины.
- На май 2024 года на проект "Хочу жить" поступило более 35 тысяч заявок – преимущественно от действующих российских военнослужащих, 260 человек уже воспользовались им.