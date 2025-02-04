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ЦНС: Россия эвакуирует из Сирии военную технику на подсанкционных судах

Евгений КизиловВторник, 4 февраля 2025, 16:26
ЦНС: Россия эвакуирует из Сирии военную технику на подсанкционных судах
Российское судно SPARTA II. фото: россми

Суда Sparta и Sparta II, которые принадлежат подсанкционной компании Минобороны РФ "Оборонлогистика", участвуют в операции по вывозу военной техники и вооружения из Сирии.

Источник: сообщение на сайте Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций

Детали: По данным ЦНС, на "Оборонлогистику" с 2022 года наложены санкции из-за вторжения России в Украину.

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В центре говорят, что получили доступ к внутренней документации о российских судах, эвакуирующих технику из Сирии. Объектами наблюдения стали, в частности, Sparta и Sparta II.

В ЦНС отмечают, что, используя гражданские суда в качестве носителей военной техники, РФ нарушает Конвенцию Монтре, которая предусматривает запрет прохождения через проливы военных судов воюющих черноморских государств.

По данным центра, кроме перевозки оружия, Россия использует свои "гражданские сухогрузы" для шпионажа за перемещениями кораблей сил НАТО в Балтийском море, где сейчас начинается гибридное противостояние РФ и балтийских государств.

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Специалисты ЦНС обнаружили доказательства этого также во время исследования документов "Оборонлогистики".

В частности, экипажам "Спарт" было приказано осуществлять слежку за военными судами НАТО во время учений "Аврора-23".

Дословно: "Это лишь небольшая часть полученной информации. Однако она призвана продемонстрировать, что действия России в Украине – лишь часть общей стратегии рф по агрессии против ЕС и НАТО. Изгнанные силой из Черного моря "гражданские" суда рф, которые годами помогали поддерживать войну в Сирии, сразу же начали дестабилизировать ситуацию в Балтийском море. И будут делать это и дальше, пока не получат ответ силой".

РосcияСириясанкцииоружие
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