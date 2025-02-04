В Киеве женщина в военной форме блокировала центр для мобилизованных: отношения к ВСУ она не имеет

В Киеве полицейские задержали женщину, которая в военной форме на авто блокировала выезд из распределительного центра и наехала на полицейского.

Источник: столичная полиция

Детали: 4 февраля на спецлинию 112 поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Smart, одетая в военную форму, заблокировала въезд в распределительный центр Дарницкого района.

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На место происшествия прибыли патрульные полицейские и работники территориального управления полиции, где и обнаружили гражданку, которая конфликтовала с военными.

Как выяснилось, женщина не находится на военной службе и не имеет никакого отношения к военным формированиям, поэтому правоохранители попросили водительницу уехать и не затруднять движение транспорта. Вместо этого женщина начала агрессивно себя вести и совершила наезд на сотрудника полиции.

Нарушительницу задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении ей о подозрении по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, отмечают полицейские.

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Как видно из видео, обнародованного в пабликах, женщина имеет нашивку "фонд Буча". Задержанная также "путается в показаниях", ведь то говорит, что среди мобилизованных в распределительном центре - ее муж, а позже, что там брат ее парня.