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У Трампа заявили, что никаких переговоров о присоединении Канады к США нет

Уляна Кричковская, Евгений КизиловВторник, 4 февраля 2025, 18:19
У Трампа заявили, что никаких переговоров о присоединении Канады к США нет
фото: getty images

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио уверяет, что его страна не ведет никаких переговоров о присоединении Канады к США 51-м штатом.

Источник: Рубио в интервью Fox News, пишет "Европейская правда"

Детали: На вопрос журналиста о серьезности заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что Канада "должна стать 51-м штатом", Рубио объяснил, что сейчас США сосредоточены на введении новых тарифов, поскольку Трамп считает, что торговля с Канадой несправедлива.

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"Ну, мы не участвуем в переговорах о том, чтобы сделать их штатом", – заявил он.

Рубио заявил, что вопрос тарифов "очевидно, повлияет на отношения между странами".

"Но мы по-прежнему остаемся соседями и всегда будем соседями", – добавил он.

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Недавно Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США в обмен на снижение налогов.

"Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Нет причин. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Гораздо более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады – и никаких тарифов", – заявил он.

До вступления в должность президента Трамп отметился неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-м штате США". В частности, 8 января Трамп опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США.

3 февраля Трамп после разговора с премьером Канады Джастином Трюдо согласился отсрочить на 30 дней введение пошлин против канадских товаров в обмен на обещания относительно границы и борьбы с наркоторговлей.

СШАКанада
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