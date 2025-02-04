Россия взяла в заложники двух работников ЗАЭС – Зеленский
Вторник, 4 февраля 2025, 18:30
Россия взяла в заложники двух украинских энергетиков, которые работали на Запорожской атомной электростанции.
Источник: президент Владимир Зеленский во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Есть новость, у меня был брифинг с господином Котиным. Россия взяла в заложники двух энергетиков, которые работали на ЗАЭС. Они брошены за решетку, потому что якобы у них был какой-то украинский контент и их телефоны. И для нас очень важно вернуть их из плена".
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Что предшествовало: Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта 2022 года, с тех пор оккупанты периодически обстреливают объект, что грозит ядерной катастрофой. Также они завезли туда свой персонал.