Россияне атаковали грузовик на Днепропетровщине: погиб мужчина
Вторник, 4 февраля 2025, 19:41
Российская армия вечером 4 февраля запустила дрон на автомобиль в Днепропетровской области, погиб мужчина, еще один травмирован.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Сегодня вечером на автодороге вблизи села в Синельниковском районе в результате попадания дрона произошло возгорание грузового автомобиля.
Реклама:
На месте происшествия погиб мужчина, который находился в автомобиле. Еще один мужчина доставлен в больницу".