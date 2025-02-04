Россияне атаковали грузовик на Днепропетровщине: погиб мужчина

Российская армия вечером 4 февраля запустила дрон на автомобиль в Днепропетровской области, погиб мужчина, еще один травмирован.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Сегодня вечером на автодороге вблизи села в Синельниковском районе в результате попадания дрона произошло возгорание грузового автомобиля.

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фото - гсчс

На месте происшествия погиб мужчина, который находился в автомобиле. Еще один мужчина доставлен в больницу".