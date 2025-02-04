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Россияне атаковали грузовик на Днепропетровщине: погиб мужчина

Татьяна ОлейникВторник, 4 февраля 2025, 19:41
Россияне атаковали грузовик на Днепропетровщине: погиб мужчина
фото - гсчс

Российская армия вечером 4 февраля запустила дрон на автомобиль в Днепропетровской области, погиб мужчина, еще один травмирован.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Сегодня вечером на автодороге вблизи села в Синельниковском районе в результате попадания дрона произошло возгорание грузового автомобиля.

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фото - гсчс

На месте происшествия погиб мужчина, который находился в автомобиле. Еще один мужчина доставлен в больницу".

ГСЧСДнепропетровская областьвойна
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