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Азербайджан получил доказательства, что его самолет сбила российская ракета – СМИ

Уляна Кричковская, Евгений КизиловВторник, 4 февраля 2025, 19:53
Азербайджан получил доказательства, что его самолет сбила российская ракета – СМИ
фото: Х

Падение азербайджанского пассажирского самолета в декабре было вызвано попаданием в него российской системы противовоздушной обороны "Панцирь-С". Азербайджан имеет фрагмент этой ракеты.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на собеседника в правительстве Азербайджана, пишет "Европейская правда"

Детали: 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

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Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет был обстрелян с земли. Он также указал, что России следовало бы признать свою вину, своевременно извиниться перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и донести это до общественности.

4 февраля собеседник агентства рассказал, что в стране имеют точное подтверждение того, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".

"Азербайджанская сторона владеет фрагментом ракеты "Панцирь-С", который был извлечен из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы", – сказал собеседник.

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Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев говорил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что Россия пыталась скрыть следы сбивания азербайджанского самолета и призвал к справедливому расследованию авиакатастрофы.

АзербайджанРосcияПВОавиа
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