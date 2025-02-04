Зеленский анонсировал "жесткие пакеты санкций" после заседания СНБО

Президент Владимир Зеленский 4 февраля сообщил, что на заседании СНБО приняли решение о санкциях против участников теневых финансовых схем в Украине.

Источник: обращение Зеленского 4 февраля

Прямая речь: "Сегодня же на СНБО были важные доклады по финансовой чистоте в стране. Недавно произошли замены руководителей налоговой службы и финмониторинга, и уже есть первые результаты. Результаты по теневым финансовым схемам, которые наконец остановлены. И это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства.

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Миллиарды гривен. Соответствующие материалы – у правоохранительных органов. Уже. Расследования должны быть объективными – несмотря на то, кто нарушает закон. Принято на СНБО и решение о санкциях. Списки – вскоре. Будет несколько жестких пакетов".

Детали: Также Зеленский в обращении сообщил о встрече с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси

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Прямая речь: "Мы говорили с господином Гросси и об украинцах – о наших гражданах, о заложниках, которых российские оккупанты захватили, – из Энергодара. Ожидаем, что МАГАТЭ будет активным в работе ради освобождения этих украинских граждан. Я благодарен, что директор МАГАТЭ поддержал украинскую стратегию достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Проект достройки является ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона, и важно, чтобы народные депутаты Украины поддержали этот проект".