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Источник: В 2025 для Путина будет создан трибунал на базе Совета Европы

Татьяна Высоцкая, Евгений КизиловВторник, 4 февраля 2025, 20:25
Источник: В 2025 для Путина будет создан трибунал на базе Совета Европы
фото: getty images

На встрече группы государств (Core Group) в Брюсселе договорились запустить спецтрибунал относительно преступления агрессии против Украины, который должен наказать российского лидера Владимира Путина, и сделать это на базе двустороннего соглашения Украины с Советом Европы, о чем объявят на последней, 14-й встрече Core Group в Киеве в апреле 2025 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на одного из европейских чиновников, который принимал участие в заседании группы, которая состоялась 3-4 февраля в Брюсселе

Детали: Это была 13-я встреча Core Group, на которой был утвержден проект устава трибунала.

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По словам чиновника, спецтрибунал по наказанию преступления агрессии против Украины будет создан на базе Совета Европы, о чем объявят во время последнего, 14-го, заседания группы государств (Core Group) по созданию спецтрибунала в 2025 году.

"Во время заседания Core Group на этой неделе эксперты утвердили проект устава спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Это фактически трибунал против Путина. Трибунал будет создан на базе соглашения, которое Украина подпишет с Советом Европы. В основе трибунала будет лежать расширенное частичное соглашение (enlarged partial agreement), к которому смогут присоединиться другие государства", – пояснил собеседник „Европейской правды".

Чиновник уточнил, что по такому же принципу создавался Реестр убытков от войны с Россией – один из совместных проектов Совета Европы и Украины. Он станет частью общего механизма компенсации потерь Украины от войны, к которому уже присоединились 43 государства мира и Европейский Союз.

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Совет Европы будет играть ключевую роль в создании трибунала, и именно поэтому на заседание 3-4 февраля в Брюссель приехал лично генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. Он проводил переговоры с еврокомиссаром Майклом Макгратом, верховным представителем ЕС по внешней политике Каей Каллас и заместителем главы офиса президента Украины Ириной Мудрой.

"Для того, чтобы трибунал был создан, необходимо решение Комитета министров Совета Европы – но получить его будет несложно, ведь оно требует лишь двух третей голосов. После этого к расширенному частичному соглашению смогут присоединиться другие государства", – заявил европейский чиновник.

Как сообщил "Европейской правде" еще один высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, в апреле 2025 года в Киеве состоится последнее, 14-е заседание группы государств (Core Group) по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, на котором будет уже окончательно утвержден устав трибунала, и будет объявлено о четких планах по его созданию.

Обсуждение относительно спецтрибунала для России за преступление агрессии продолжаются с 2022 года, но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

Ранее коалиция государств по созданию спецтрибунала согласовала ключевые параметры работы трибунала, в частности относительно его юрисдикции, и разработала дорожную карту с "конкретными дальнейшими шагами".

Подробнее – в статье: Новые правила трибунала для Путина. Почему Банковая отказалась от создания "гибридного" суда.

ПутинтрибуналЕвропаЕС
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