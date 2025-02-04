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Сийярто возмутился увиденным во время визита в Польшу

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 4 февраля 2025, 21:00
Сийярто возмутился увиденным во время визита в Польшу
фото: getty images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто съездил в Польшу, после чего выразил возмущение тем, что там увидел.

Источник: об этом Сийярто написал в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: Сийярто, который был в Польше на неформальной встрече министров ЕС по вопросам торговли, утверждает, что в стране "происходят скандальные вещи".

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"Оппозиционных депутатов арестовывают, в судах происходят политические чистки, незаконно заменили прокурора и насильно захватили общественное телевидение", – перечислил он.

По мнению главы венгерского МИД, если бы такое делало "консервативное, патриотическое правительство" (его критерии не уточняются), то в Брюсселе отреагировали бы, "но сейчас, когда это правительство, абсолютно лояльное к Брюсселю, никто не говорит плохого слова".

Это, как считает Сийярто, объясняет все большую популярность польской оппозиции, в частности ультраправой "Конфедерации", которая входит в одну группу в Европарламенте с венгерской "Фидес".

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Венгерско-польские отношения в последнее время ухудшились после того, как Будапешт предоставил убежище депутату Польши Марчину Романовскому – на родине ему инкриминируют злоупотребление в распоряжении средствами.

В декабре 2024 года, когда окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест бывшего польского чиновника, стало известно, что он находится под защитой властей Венгрии.

Детали дела читайте в статье Побег к Орбану.

ПольшаВенгрия
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