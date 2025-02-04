Съемочная группа "1+1" попала под российский удар на Харьковщине: ранен оператор

Съемочная группа телеканала "1+1" 4 февраля попала под удар российского дрона во время съемок неподалеку Волчанска на Харьковщине. В результате оператор получил осколочные ранения и перелом ноги.

Источник: Харьковская областная прокуратура, сайт ТСН

Детали: По данным прокуратуры, съемочная группа снимала сюжет об украинских военных, но оккупанты атаковали команду FPV-дроном.

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Ранения получил 31-летний оператор, его доставили в больницу.

Как уточнили в ТСН, оператор Павел Бориско получил множественные осколочные ранения и перелом ноги, вместе с ним ранения получил мужчина, который сопровождал группу.