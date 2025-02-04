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В Казахстане опубликовали предварительные результаты расследования авиакатастрофы 25 декабря

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникВторник, 4 февраля 2025, 22:03
В Казахстане опубликовали предварительные результаты расследования авиакатастрофы 25 декабря
Скриншот из отчета

Во вторник, 4 февраля, Министерство транспорта Казахстана опубликовало отчет с предварительными результатами расследования катастрофы самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines возле города Актау 25 декабря.

Источник: Tengri News со ссылкой на отчет, пишет "Европейская правда"

Детали: Отчет состоит из 53 страниц, в котором заявили, что осуществленное в рамках отчета расследование "не предусматривает установления доли чьей-то вины или ответственности".

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В отчете опубликовали фото изъятых из самолета посторонних предметов, в частности металлических, которые могли сохраниться в глухих повреждениях.

Там отметили, что информация "является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов".

Отчет свидетельствует, что после первоначального осмотра фрагментов, которые сохранились после авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines, было обнаружено множество сквозных и несквозных повреждений разного размера и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления.

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Скриншот из отчета
 
Скриншот из отчета

Также похожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле самолета, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна.

В документе отметили, что в некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму.

 
Скриншот из отчета

Отмечается, что из глухих повреждений было изъято большое количество посторонних объектов, которые отправили на дополнительную судебную экспертизу.

Министерство транспорта также представило реконструкцию его полета после возникновения "особой ситуации".

 
Скриншот из отчета

Кроме этого – документ содержит информацию из "черного ящика" судна Embraer 190.

По данным бортового самописца, во время полета зафиксировали два звуковых удара. Бортпроводник отчитывался о взрыве двух сидений самолета.

В отчете говорится, что до столкновения воздушного судна с земной поверхностью гидравлические системы 1, 2, 3, а также электрическая проводка управления привода стабилизатора были повреждены, вероятно, внешними объектами.

В отчете указали, что комиссия продолжает проведение детального обследования повреждений конструкций воздушного судна. После завершения работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиакатастрофы.

 
Скриншот из отчета
 
Скриншот из отчета

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет был обстрелян с земли. Он также указал, что России следовало бы признать свою вину, своевременно извиниться перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и донести это до общественности.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев говорил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

А 4 февраля собеседник в правительстве Азербайджана сообщил агентству Reuters, что в стране есть точное подтверждение того, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".

КазахстанавиаАзербайджанРосcия
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