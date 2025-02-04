Генштаб: На фронте состоялось 80 боев, самая горячая ситуация на трех направлениях

На фронте с начала суток состоялось 80 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Покровском, Торецком направлениях и в Курской области РФ.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 4 февраля

Дословно: "За сегодня противник в целом нанес один ракетный (одна ракета), 66 авиационных ударов, сбросив 108 КАБ, и совершил более 4100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении враг атаковал неподалеку Волчанска, нанес авиаудар по Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Загрызово, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг дважды атаковал в районах Ямполовки и Дибровы. Наши воины остановили все атаки захватчиков.

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На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в районах Часового Яра, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг провел 10 наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка и Щербиновки.

С начала суток враг 32 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Котлиного, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного. Наши подразделения отбили 28 атак, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили две атаки оккупационной армии в районе Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении три атаки захватчиков отражены украинскими защитниками вблизи Новоселки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Курском направлении украинские защитники отбили 11 вражеских атак. Кроме того, враг нанес 46 авиационных ударов, сбросив 67 КАБов, шесть раз применял неуправляемые авиационные ракеты, совершил 365 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.