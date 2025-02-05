Зеленский обвинил Карлсона в распространении нарративов Путина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский журналист Такер Карлсон, который брал интервью у российского правителя Владимира Путина, распространяет пророссийские нарративы.
Источник: Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану
Детали: По словам главы государства, Карлсон полностью повторяет слова Путина.
Прямая речь: "Кажется мне, ему надо глубже понимать, что происходит в Украине, прекратить работать на Путина, прекратить лизать его зад. Честно".
Детали: По словам Зеленского, Карлсон намеренно дезинформирует людей и повторяет нарративы Кремля.
Зеленский также ответил на упреки Карлсона о том, что в Украине преследуют христианские конфессии, имея в виду запрет Московского патриархата.
Президент пояснил, что Московский патриархат был исключен из Совета церквей Украины по решению самих религиозных институтов, без всякого влияния власти.